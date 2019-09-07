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Стало известно, кого из политзаключенных отдадут россияне

Суббота, 7 сентября 2019, 11:24
Олег Сенцов

По данным защитника политзаключенного Романа Сущенко Марка Фейгина, обмен удерживаемых граждан между Украиной и России должен пройти по формату "35 на 35".

Источник: комментарии адвокатов Марка Фейгина (которого в РФ лишили статуса адвоката за участие в громких делах) и Николая Полозова «Интерфаксу», бывшего омбудсмена Украины Нины Карпачевой «Интерфакс-Украина»

Прямая речь Фейгина: По моим данным, обмен будет в формате "35 на 35". Украине передадут 24 моряка и 11 осуждённых украинцев: Сенцов, Сущенко, Евгений и Артур Пановы, Кольченко, Клых, Карпюк, Гриб, Сизонович, Балух, Бекиров.

Родственников этих граждан пригласили в аэропорт, куда они уже подъезжают.

Позже собеседник «Украинской правды» в руководстве Офиса президента Украины подтвердил правильность списка, обнародованного Фейгиным.

Прямая речь Полозова: Украине будут выданы все 24 моряка, включая сотрудников СБУ. Следствие удовлетворило ходатайство Денисовой (омбудсмена Украины - ред.) о личном поручительстве.

Прямая речь Карпачевой: Украинский президент Зеленский помиловал 16 человек, из них – три женщины. Российский президент Владимир Путин помиловал 11 человек. Таким образом, 24 украинских военных моряка возвращаются домой плюс 11 помилованных. Среди них летит наш гражданин – режиссер Олег Сенцов.

В конечном итоге будем надеяться, что формула 35 на 35 будет реализована.

Украинская правда
Темы: политзаключенныеРосcияУкраина
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