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Самолет с политзаключенными прилетел в "Борисполь"

Суббота, 7 сентября 2019, 13:31
Самолет с политзаключенными прилетел в Борисполь

Самолет, на котором находятся освобождены из плена украинцы, приземлился в Борисполе.

Источник: УП, flightradar24

B аэропорту Борисполь пленников Кремля встречают родственники, близкие, друзья и журналисты. Присутствуют также политики, в частности президент Владимир Зеленский.

На выходе из самолета Зеленский пожимает руку каждому украинцу, который вернулся на родину.

В Украину в рамках обмена прибыли 35 украинцев, среди которых политзаключенные Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров, Олексей Сизанович, а также захваченные Россией у Керченского пролива моряки.

Кроме того, российский спецборт с содержащимися в Украине лицами приземлился во "Внуково" в Москве в 13:28.

 
В аеропорту на прибуття літака з РФ з українцями на борту очікували глава ОПУ Андрій Богдан, глава МВС Арсен Аваков та його перший заступник Сергій Яровий
В аэропорту прибытия самолета из РФ с Украинцами на борту ожидали президент Украины, глава ОПУ Андрей Богдан, глава МВД Арсен Аваков и его первый зам Сергей Яровой
 
 
 
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все Фото - Эльдар сарахман, УП 

Украинская правда

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