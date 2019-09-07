Самолет с политзаключенными прилетел в "Борисполь"

Самолет, на котором находятся освобождены из плена украинцы, приземлился в Борисполе.

Источник: УП, flightradar24

B аэропорту Борисполь пленников Кремля встречают родственники, близкие, друзья и журналисты. Присутствуют также политики, в частности президент Владимир Зеленский.

На выходе из самолета Зеленский пожимает руку каждому украинцу, который вернулся на родину.

В Украину в рамках обмена прибыли 35 украинцев, среди которых политзаключенные Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров, Олексей Сизанович, а также захваченные Россией у Керченского пролива моряки.

Кроме того, российский спецборт с содержащимися в Украине лицами приземлился во "Внуково" в Москве в 13:28.