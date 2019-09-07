Самолет с политзаключенными прилетел в «Борисполь»

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Суббота, 7 сентября 2019, 13:31

Самолет, на котором, вероятно, находятся освобождены из плена украинцы, приземлился в Борисполе.

Источник: УП, flightradar24

Кроме того, российский спецборт с содержащимися в Украине лицами приземлился во "Внуково" в Москве в 13:28.

B аэропорта Борисполь пленников Кремля встречают родственники, близкие, друзья и журналисты. Присутствуют также политики, в частности президент Владимир Зеленский.

Украинская правда

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