Самолет с политзаключенными прилетел в "Борисполь"

Самолет, на котором, вероятно, находятся освобождены из плена украинцы, приземлился в Борисполе.

Источник: УП, flightradar24

Кроме того, российский спецборт с содержащимися в Украине лицами приземлился во "Внуково" в Москве в 13:28.

B аэропорта Борисполь пленников Кремля встречают родственники, близкие, друзья и журналисты. Присутствуют также политики, в частности президент Владимир Зеленский.