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Зеленский: Все было в секрете, потому что не все хотели возвращения

Суббота, 7 сентября 2019, 13:55
Зеленский: Все было в секрете, потому что не все хотели возвращения

Президент Владимир Зеленский заявляет, что его договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным были выполнены в полной мере обеими сторонами.

Прямая речь: Я считаю, что первый этап выполнен. Я должен подтвердить, что я как президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин сделали все, что пообещали и сделали все, не меняя по ходу наши договоренности.

...Формула была сохранена. Это были наши договоренности. Сначала мы говорили, что возвращаются сначала моряки, но потом мы вышли на диалог, я очень рад, что это было наше предложение о другом формате, дополнение к нашим морякам наших политзаключенных.

Детали: По словам Зеленского, «некоторые люди не хотели», чтобы обмен состоялся. Он пообещал, что когда-то эти фамилии станут известны.

Прямая речь: Все было в секрете, потому что мы знали, что не все хотят возвращения.

Детали: Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Путиным, состоявшемся 7 августа, во время которого была достигнута договоренность о первом этапе «разблокирования нашего диалога, первом этапе прекращения войны, возвращения наших военных, наших пленных, наших моряков, возвращения наших территорий».

По словам президента, переговоры будут продолжаться.

Прямая речь: Я знаю о крымских татарах. Это второй этап, сейчас мы будем серьезно работать и вернем всех наших людей. Освободим многих в Крыму. Я не хочу говорить про год-два-три. Нет, мы хотим делать все очень быстро. Поэтому, в ближайшее время. Мы мечтаем об этом и работаем.

После этого наступит самый сложный этап. Я думаю, что мы вместе с вами и всей страной вернем не только наших людей, но и наши территории.

Очень скоро, я надеюсь, у нас будет встреча в «нормандском формате», где обсудим шаги не просто о будущем, а о ближайшем будущем. Мы должны сделать все шаги, остановить эту ужасную войну.

Украинская правда

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