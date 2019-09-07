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Украина разгромила Литву в матче отбора на ЧЕ-2020

Суббота, 7 сентября 2019, 20:57
Украина разгромила Литву в матче отбора на ЧЕ-2020

В матче пятого тура отбора на ЧЕ-2020 сборная Украины разгромила команду Литвы со счетом 3:0.

Поединок состоялся 7 сентября в Вильнюсе.

У подопечных Андрея Шевченко не было проблем в игре с литовцами и весь матч они контролировали игру. На седьмой минуте сине-желтые открыли счет после точного удара Александра Зинченко - 1:0.

На 27-й минуте счет стал 2:0. Марлос почти с линии штрафной пробил в угол ворот сборной Литвы. Хозяева поля не создали проблем возле ворот Андрея Пятова, а украинцы продолжали атаковать. До окончания первого тайма хорошие моменты увеличить счет были у Руслана Малиновского и Зинченко.

Во втором тайме сборная Украины сократила напор, но моментов у ворот сборной Литвы было достаточно.

После серии ударов Малиновский таки добился своего: на 61-й минуте ударом низом пробил вратаря сборной Литвы - 3:0.

До окончания матча украинцы продолжали атаковать и контролировать игру, но голов в этой игре больше не было.

После 5 туров отбора на Евро-2020 сборная Украины с 13 очками возглавляет группу В. Свой следующий матч в квалификации сборная Украины проведет 11 октября против Литвы в родных стенах.

Николай Аврамчук, для УП

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Темы: спортфутбол
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