Украина разгромила Литву в матче отбора на ЧЕ-2020

1538 просмотров
Суббота, 7 сентября 2019, 20:57

В матче пятого тура отбора на ЧЕ-2020 сборная Украины разгромила команду Литвы со счетом 3:0.

Поединок состоялся 7 сентября в Вильнюсе.

У подопечных Андрея Шевченко не было проблем в игре с литовцами и весь матч они контролировали игру. На седьмой минуте сине-желтые открыли счет после точного удара Александра Зинченко - 1:0.

На 27-й минуте счет стал 2:0. Марлос почти с линии штрафной пробил в угол ворот сборной Литвы. Хозяева поля не создали проблем возле ворот Андрея Пятова, а украинцы продолжали атаковать. До окончания первого тайма хорошие моменты увеличить счет были у Руслана Малиновского и Зинченко.

Во втором тайме сборная Украины сократила напор, но моментов у ворот сборной Литвы было достаточно.

После серии ударов Малиновский таки добился своего: на 61-й минуте ударом низом пробил вратаря сборной Литвы - 3:0.

До окончания матча украинцы продолжали атаковать и контролировать игру, но голов в этой игре больше не было.

После 5 туров отбора на Евро-2020 сборная Украины с 13 очками возглавляет группу В. Свой следующий матч в квалификации сборная Украины проведет 11 октября против Литвы в родных стенах.

Николай Аврамчук, для УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: спорт футбол


powered by lun.ua
Материалы по теме
Свитолина покинула US Open, проиграв американке в полуфинале 6 сентября 2019, 08:59
Свитолина побила очередной рекорд и сыграет в полуфинале US Open 3 сентября 2019, 21:57
Свитолина впервые прорвалась в четвертьфинал US Open 2 сентября 2019, 04:50
Все новости
Главные новости
Начальника Полтавской таможни поймали на взятке в Киеве
УЕФА выделило почти 390 млн евро на счета Суркиса, а не ФФУ - Der Spiegel
"Прощай, немытая Московия": освобожденные политзаключенные рассказали о планах
Трамп поздравил Україну с обменом: Возможно, первый гигантский шаг к миру
Все новости
Лайфхаки

Домашние лайфхаки по очистке дома

Фотопроект

Фотограф фотографировал 4 сестер 43 года подряд

еда

Черный перец вреден или полезен?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів