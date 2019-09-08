Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Вор-рецидивист с заложницей ранил полицейского на Николаевщине

Воскресенье, 8 сентября 2019, 07:11

Источник: Нацполиция

В Южноукраинске при задержании вор-рецидивист с заложницей сопротивлялся и ранил ножом полицейского.

Детали: 6 сентября жительница Южноукраинска вызвала полицию, поскольку в ее квартиру проник грабитель и украл ценные вещи.

Прибывшие на место происшествия полицейские начали искать злоумышленника в соседних многоэтажках, где впоследствии услышали женский крик о помощи. Войдя в помещение, они увидели мужчину, который держал нож у шеи женщины и намеревался спрыгнуть вместе с ней с балкона.

Пытаясь спасти женщину и задержать нападавшего, один из полицейский получил ножевое ранение правой руки. 

В Южноукраинске при задержании вор-рецидивист с заложницей сопротивлялся и ранил ножом полицейского.
В Южноукраинске при задержании вор-рецидивист с заложницей сопротивлялся и ранил ножом полицейского.

Дословно: "Как выяснилось, ранее судимый за имущественные преступления мужчина действительно совершил квартирную кражу в соседнем с собственным домом. Находясь у себя дома, он увидел, что полицейские осуществляют поквартирный обход. Поэтому, не желая быть уличенным в совершенной квартирной краже, бывалый вор пригрозил своей 29-летней квартирантке ножом, чтобы последняя сидела тихо. Но услышав, как полицейские стучат в дверь их квартиры, женщина не растерялась и изо всех сил позвала на помощь. Сейчас задержанному грозит лишение свободы до шести лет".

Темы: полицияНиколаевская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Все новости...
полиция
Нацполиция проводит следственные действия на объектах, связанных с "Киевгорстроем"
В больнице Киева при невыясненных обстоятельствах умер военный
Что должен сделать Выговский на посту главы Национальной полиции
Последние новости
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:45
В Днепре во время тревоги прогремели взрывы - СМИ
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
12:20
У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"
Все новости...
Реклама: