Вор-рецидивист с заложницей ранил полицейского на Николаевщине

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Воскресенье, 8 сентября 2019, 07:11

Источник: Нацполиция

В Южноукраинске при задержании вор-рецидивист с заложницей сопротивлялся и ранил ножом полицейского.

Детали: 6 сентября жительница Южноукраинска вызвала полицию, поскольку в ее квартиру проник грабитель и украл ценные вещи.

Прибывшие на место происшествия полицейские начали искать злоумышленника в соседних многоэтажках, где впоследствии услышали женский крик о помощи. Войдя в помещение, они увидели мужчину, который держал нож у шеи женщины и намеревался спрыгнуть вместе с ней с балкона.

Пытаясь спасти женщину и задержать нападавшего, один из полицейский получил ножевое ранение правой руки. 

В Южноукраинске при задержании вор-рецидивист с заложницей сопротивлялся и ранил ножом полицейского.
В Южноукраинске при задержании вор-рецидивист с заложницей сопротивлялся и ранил ножом полицейского.

Дословно: "Как выяснилось, ранее судимый за имущественные преступления мужчина действительно совершил квартирную кражу в соседнем с собственным домом. Находясь у себя дома, он увидел, что полицейские осуществляют поквартирный обход. Поэтому, не желая быть уличенным в совершенной квартирной краже, бывалый вор пригрозил своей 29-летней квартирантке ножом, чтобы последняя сидела тихо. Но услышав, как полицейские стучат в дверь их квартиры, женщина не растерялась и изо всех сил позвала на помощь. Сейчас задержанному грозит лишение свободы до шести лет".

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Темы: полиция Николаевская область


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