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Запасы газа в Украине превысили семилетний максимум 

Понедельник, 9 сентября 2019, 03:48
Запасы газа в Украине превысили семилетний максимум 

Запасы газа в украинских подземных хранилищах превысили семилетний максимум.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины", передает Укринформ.

"Сейчас в "подземках" уже более 18,7 млрд куб м газа. Это максимальный уровень запасов в хранилищах за последние 7 лет", - говорится в сообщении.

В "Нафтогаз Украина" отмечают, что продолжают накачивать по 78 млн куб м газа в сутки, и накопленного запаса будет достаточно, чтобы пройти ближайший отопительный сезон.

Всего же компания планирует к отопительному сезону накопить в хранилищах рекордные 20 млрд кубометров на случай прекращения российского транзита с 1 января.

Напомним:

  • "Нафтогаз" будет предупреждать, в каких городах отопительный сезон под угрозой. Компания начинает регулярную публикацию информации о производителях тепла, которые не выполняют требования законодательства.

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Темы: газНефтегаз
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