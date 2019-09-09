НБУ разрешил банкам работать с загранпаспортами клиентов 

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Понедельник, 9 сентября 2019, 05:51

Национальный банк Украины разрешил банковским учреждениям обслуживать граждан на основании загранпаспорта.

Об этом со ссылкой на письмо НБУ сообщает Государственная миграционная служба.

Согласно документу паспорт гражданина Украины для выезда за границу приравнивается к внутреннему паспорту при осуществлении банковских услуг лицами-резидентами.

"Сведения "отчество" физического лица-резидента, которые не содержатся в паспорте гражданина Украины для выезда за границу, могут устанавливаться банками на основании других официальных документов, в частности - о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика", - говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что  в соответствии с законодательством, другие документы не могут быть использованы при получении банковских услуг.



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Темы: НБУ кредит паспорт


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