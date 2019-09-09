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По-осеннему ночью и по-летнему днем: неделя начнется сухой погодой

Понедельник, 9 сентября 2019, 09:32
По-осеннему ночью и по-летнему днем: неделя начнется сухой погодой

Синоптики прогнозируют, что начало второй недели сентября в Украине будет теплым, на большей территории страны – без осадков.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 9 сентября небольшая облачность. Без осадков, лишь вечером на Закарпатье кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в западных областях и на Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

 
Укргидрометцентр

Температура ночью 10-15°, в Карпатах и ​​восточных областях 7-9° тепла; днем 24-29°.

9-10 сентября в Украине, кроме большинства районов Львовской, Закарпатской и Херсонской областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

 

10-11 сентября в Украине тоже будет наблюдаться переменная облачность. Без осадков, лишь в Карпатском регионе ночью 10 сентября кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный и юго-восточный, 3-8 м/с, в южных и восточных областях 7-12 м/с.

Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 17°; днем 23-28°.

12-13 сентября без осадков. Температура ночью 9-15°, днем ​​21-27°.

В Киеве и области 9 сентября ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем ​​26-28°.

10-11 сентября в столице снова ясно и без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 9-14°, днем ​​23-28°.

12-13 сентября сохранится сухая погода. Температура ночью 10-15°, днем ​​21-26°.

Темы: погода
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