Грабители напали на инкассаторов в Житомире: ранен полицейский

Утром 9 сентября неизвестные напали на машину инкассаторов в Житомире, в результате чего полицейский, сопровождающий авто, получил ранение.

Источник: Национальная полиция

Дословно: "9 сентября около 10:00 в г. Житомир произошло вооруженное нападение группы неизвестных на полицейских группы физической охраны Управления полиции охраны в Волынской области".

Детали: Во время перемещения денег из магазина в специальный автомобиль на одного из полицейских группы физической охраны УПО в Волынской области напали неизвестные с применением огнестрельного оружия.

Полицейский успел забросить сумку с только что полученными деньгами в салон бронированного авто, другой полицейский сразу заблокировал машину изнутри.

В результате стрельбы полицейский группы физической охраны получил ранение в ногу, его доставили в больницу.

Напавшие с места происшествия скрылись на автомобиле.

На территории Житомирской области ввели оперативный план "Сирена". Правоохранители разыскивают вооруженных злоумышленников.