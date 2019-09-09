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Грабители напали на инкассаторов в Житомире: ранен полицейский

Понедельник, 9 сентября 2019, 13:43

Утром 9 сентября неизвестные напали на машину инкассаторов в Житомире, в результате чего полицейский, сопровождающий авто, получил ранение.

Источник: Национальная полиция

Дословно: "9 сентября около 10:00 в г. Житомир произошло вооруженное нападение группы неизвестных на полицейских группы физической охраны Управления полиции охраны в Волынской области".

 

Детали: Во время перемещения денег из магазина в специальный автомобиль на одного из полицейских группы физической охраны УПО в Волынской области напали неизвестные с применением огнестрельного оружия.

Полицейский успел забросить сумку с только что полученными деньгами в салон бронированного авто, другой полицейский сразу заблокировал машину изнутри.

 

В результате стрельбы полицейский группы физической охраны получил ранение в ногу, его доставили в больницу.

Напавшие с места происшествия скрылись на автомобиле.

На территории Житомирской области ввели оперативный план "Сирена". Правоохранители разыскивают вооруженных злоумышленников.

Украинская правда

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Темы: Житомирполициянападение
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