Главу Укравтодора поймали на лжи в декларации

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Понедельник, 9 сентября 2019, 14:19

Источник: сайт НАПК

Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило недостоверные сведения в декларации главы "Укравтодора" Славомира Новака.

Дословно: "Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд админпротокол в отношении и.о. председателя Государственного агентства автомобильных дорог Славомира Новака... за декларирование недостоверных сведений".

Детали. Во время полной проверки декларации Новака за 2017 год НАПК обнаружило недостоверные сведения на сумму на сумму более 189 тысяч гривен. В частности, чиновник недостоверно указал стоимость автомобиля и сумму средств, размещенных на банковских счетах.

В НАПК напомнили, что за такие нарушения по ст. 172-6 КУоАП чиновнику грозит штраф от 50 до 2500 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 42,5 тысячи гривен).

Украинская правда

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Темы: НАПК декларации Укравтодор местная власть


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