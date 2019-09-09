В колонне военной техники взорвался прицеп с топливом

1013 просмотров
Понедельник, 9 сентября 2019, 16:00

Источник: ГБР

Следователи Государственного бюро расследований расследуют обстоятельства взрыва прицепа с горюче-смазочными материалами в Запорожской области.

Детали: По предварительным данным, военная часть осуществляла передислокацию на новое место несения службы. В одном из грузовых прицепов колонны военной техники произошло возгорание, а впоследствии - несколько взрывов.

 

В этом прицепе перевозились горюче-смазочные материалы и конструктивные элементы защитной динамической брони. В результате взрыва они были полностью уничтожены, это что повлекло ущерб в крупных размерах.

Отмечается, что военнослужащие и гражданские лица в результате взрыва не пострадали.

 
 

Место инцидента осмотрели следователями и специалисты взрыво-технического отдела Главного управления Нацполиции в Херсонской области.

Сейчас готовятся ходатайства в суд о проведении экспертиз.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: армия ГБР


powered by lun.ua
Материалы по теме
Секретарь СНБО озвучил позицию по продаже «Мотор Сичи» 6 сентября 2019, 18:37
Сенаторы о военной помощи США Украине: Поддержка продолжится 6 сентября 2019, 04:40
В России разбился военный самолет 3 сентября 2019, 15:49
Все новости
Главные новости
В ФСБ РФ заявили о задержании двух украинцев на админгранице Крыма
Обмен 35 на 35: в Кремле заговорили о "путях к нормализации отношений" с Украиной
Цена газа для населения будет снижена на 115 гривень в сентябре – Герус
Пристайко: Зеленский 23 сентября посетит США
Все новости
семья

6 худших советов, которые родители могут давать своим детям

здоровье

5 привычек, которые могут продлить жизнь на десятилетия

здоровье

Как не превратить еду на врага

Поиск по сайту
Архив
Весь архів