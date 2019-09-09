В колонне военной техники взорвался прицеп с топливом
Источник: ГБР
Следователи Государственного бюро расследований расследуют обстоятельства взрыва прицепа с горюче-смазочными материалами в Запорожской области.
Детали: По предварительным данным, военная часть осуществляла передислокацию на новое место несения службы. В одном из грузовых прицепов колонны военной техники произошло возгорание, а впоследствии - несколько взрывов.
В этом прицепе перевозились горюче-смазочные материалы и конструктивные элементы защитной динамической брони. В результате взрыва они были полностью уничтожены, это что повлекло ущерб в крупных размерах.
Отмечается, что военнослужащие и гражданские лица в результате взрыва не пострадали.
Место инцидента осмотрели следователями и специалисты взрыво-технического отдела Главного управления Нацполиции в Херсонской области.
Сейчас готовятся ходатайства в суд о проведении экспертиз.
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