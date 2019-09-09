Украинские поезда хотят лишить легендарного атрибута
"Укрзализныця" рассматривает возможность использования в поездах вместо стеклянных стаканов в металлических подстаканниках просто стеклянные или бумажные стаканчики.
Об этом пишет в Facebook руководитель УЗ Евгений Кравцов.
"Вместо традиционных подстаканников обсуждаем такой вариант. Что скажете?" - спрашивает он Facebook-сообщество и показывает макет новой посуды.
В комментариях некоторые выступил против идеи, предупреждая об увеличении количества отходов от бумажных стаканов, тем более с пластиковой крышечкой, которую хорошо видно на рисунке.
Кто-то предложил поработать над дизайном стаканчиков, мол "киевский вокзал далеко не самый красивый в Украине".
"Скоро будут изменения. Готовим масштабный проект реконструкции", - бодро ответил на это Кравцов.
На претензии касательно экологии он заверил, что пластика на стаканчиках не будет. Их планируют сделать или бумажными, или стеклянными.
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