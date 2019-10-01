Исламисты атаковали американскую тренировочную базу

Боевики-джихадисты совершили нападение на американскую тренировочную базу в Сомали, где инструкторы из США проводили подготовку местных спецназовцев.

Источник: BBC.

"На юге Сомали исламистские боевики атаковали тренировочную базу США, где проходили подготовку сомалийские спецназовцы", - говорится в сообщении.

Местные жители сообщают о стрельбе и взрывах. Боевики для прорыва через ворота на территорию базы использовали автомобиль, начиненный взрывчаткой. Однако силовики смогли отразить нападение джихадистов.

Потерь среди американских инструкторов и сомалийских военных нет.

Ответственность за нападение сразу взяла на себя местная исламистская группировка Аль-Шабаб.

Известно, что на базе, расположенной в 100 км к западу от столицы Сомали города Могадишо, размещается спецназ США, сомалийский спецназ и угандийские миротворцы. База используется в качестве стартовой площадки для американских дронов, а также в качестве учебного центра.

На атаку центра отреагировал посол США Дональд Ямамото, который похвалил сомалийских военных за их "настороженность и быструю реакцию".

"Эта атака еще раз демонстрирует, что "Аш-Шабаб" яростно выступает против прогресса на пути к миру и процветанию в Сомали", - сказал он.