Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Исламисты атаковали американскую тренировочную базу

Вторник, 1 октября 2019, 00:26
Исламисты атаковали американскую тренировочную базу

Боевики-джихадисты совершили нападение на американскую тренировочную базу в Сомали, где инструкторы из США проводили подготовку местных спецназовцев.

Источник: BBC.

"На юге Сомали исламистские боевики атаковали тренировочную базу США, где проходили подготовку сомалийские спецназовцы", - говорится в сообщении.

Местные жители сообщают о стрельбе и взрывах. Боевики для прорыва через ворота на территорию базы использовали автомобиль, начиненный взрывчаткой. Однако силовики смогли отразить нападение джихадистов. 

Потерь среди американских инструкторов и сомалийских военных нет.

Ответственность за нападение сразу взяла на себя местная исламистская группировка Аль-Шабаб.

Известно, что на базе, расположенной в 100 км к западу от столицы Сомали города Могадишо, размещается спецназ США, сомалийский спецназ и угандийские миротворцы. База используется в качестве стартовой площадки для американских дронов, а также в качестве учебного центра.

На атаку центра отреагировал посол США Дональд Ямамото, который похвалил сомалийских военных за их "настороженность и быструю реакцию".

"Эта атака еще раз демонстрирует, что "Аш-Шабаб" яростно выступает против прогресса на пути к миру и процветанию в Сомали", - сказал он.

Темы: СШАнападениевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Все новости...
США
У Байдена назвали маловероятным вступление Украины в НАТО, пока идет война
Индия обгонит экономики Японии, ФРГ и США ближайшие полвека - Goldman
Белый дом подтвердил встречу Байдена с Зеленским в Вильнюсе
Последние новости
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
Все новости...
Реклама: