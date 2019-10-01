Трамп звонил и давил на премьера Австралии — NYT
Вторник, 1 октября 2019, 06:37
Дональд Трамп в телефонном разговоре пытался давить на премьер-министра Австралии Скотта Моррисона ради собственной политической выгоды.
Источник: The New York Times.
"Президент Трамп подталкивал австралийского премьер-министра во время недавней телефонной беседы, чтобы тот помог генпрокурору США Уильяму Барру в сборе информации для расследования министерства юстиции. Как надеялся Трамп, это дискредитирует расследование Мюллера", - отмечает издание.
Издание напоминает, что Белый дом ограничил доступ к стенограммы телефонного разговора, что было сделано по просьбе непосредственно генпрокурора Барра.
Напомним:
- Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между Трампом и Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента американского лидера.
- Из текста разговора следует, что Трамп настаивал на том, чтобы Зеленский обратил внимание на расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.