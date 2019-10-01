В Беларуси не видят смысла в российской военной базе на своей территории

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Вторник, 1 октября 2019, 09:57

В размещении российской военно-воздушной базы на территории Беларуси нет никакого смысла, поэтому в повестке российско-белорусских отношений этот вопрос не стоит.

Источник: интервью главы МИД Беларуси Владимира Макея РБК.  

Прямая речь: "С учетом развития современных технологий в этом нет смысла. Зачем размещать на территории Беларуси военно-воздушную базу, о чем и шла речь, если сегодня ракеты могут буквально за считаные минуты достичь другого континента, обратной стороны нашей планеты".

"Если бы Беларусь разместила на своей территории какие-то дополнительные военные объекты, я не думаю, что это способствовало бы укреплению стабильности, безопасности в нашем регионе".

Детали: Макей уверяет, что такое решение Минска не связано с позицией европейских соседей, потому что "никогда в Беларуси не будут принимать принципиальное решение под влиянием каких-то внешних сил".

По его словам, если руководство Беларуси принимает решение, то оно руководствуется только одним принципом: соответствует это национальным интересам или нет.

Ранее в интервью газете "Коммерсантъ" министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал отказ Белоруссии разместить у себя российскую базу "неприятным эпизодом".

Вместе с тем он отметил, что главным является то, что в Минске подтверждают союзнический характер отношений с Москвой.

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Темы: Беларусь Росcия оружие


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