Зеленский встретился в Офисе президента с актером Томом Крузом

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Вторник, 1 октября 2019, 10:00
ОП

Зеленский встретился в Офисе президента с актером Томом Крузом

Американский киноактер Том Круз прибыл в Киев по приглашению президента Владимира Зеленского.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Дословно: "Глава государства встретился с ним в Офисе Президента 30 сентября вечером. Во время встречи Том Круз сообщил Владимиру Зеленскому, что заинтересовался украинскими локациями для съемок одного из своих новых кинопроектов. Это стало еще одним поводом, чтобы посетить нашу страну".

Детали: У Зеленского заявили, что он рассказал Крузу о собственном опыте работы в кино и о новом законодательстве о компенсации иностранным производителям, которые снимают фильмы в Украине.

Украинская правда

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Темы: Зеленский кино Офис президента


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