Военные не получили 48 БТРов из-за ссор и "не той» стали

Украинские военные до сих пор не получили обещанные еще в июле 48 новых бронетранспортеров БТР-4Е из-за того, что государственный завод закупил не ту сталь.

Об этом сообщают "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Минобороны заказало БТРы еще в 2016 году. Их должно было изготовить Харьковское конструкторское бюро машиностроения, которое входит в состав ГК "Укроборонпром".

Сначала корпуса для БТРов планировали делать из украинского металла – стали марки 71, которая является базовой сталью для БТР-4. Но завод в Лозовой не смог выполнить своих обязательств и поставить готовые корпуса на харьковский завод, отправив только 20 недоделанных вместо почти полсотни готовых.

Поэтому в декабре 2018 года Харьковское конструкторское бюро машиностроения заказало 33 тонны финской стали марки Miilux Protection 500, которую ранее уже использовали для изготовления БТРов. Металл заказали у официального дилера производителя – польской фирмы Texprotect.

Сталь прибыла в Украину в марте, но спецподразделение Минобороны, которое контролирует качество производства и ремонта отбраковало ее из-за проблем с маркировкой, сопроводительными документами и, главное, химическим составом стали, который не соответствовал украинским требованиям.

"Вihus.info" отмечают, что химический состав стали должны были обсудить с поставщиком на старте, но в договоре по финской стали этого не было. Поэтому получилось, что завод приобрел сталь хоть и качественную, но не ту, которая является оптимальной для изготовления БТР-4Е в утвержденном самими же конструкторами виде.

Однако вместо признать и исправить ошибку руководство завода решило уговорить Минобороны использовать уже купленную партию стали.

В частности, настаивал на этом директор ХКБМ Алексей Бабич, который подписывал "неправильный" договор, и который на тот момент уже был отстранен от должности из-за скандала с расследованием о масштабной коррупции в оборонке, поскольку оказался одним из фигурантов.

Бабич, несмотря на то, что не имел никаких полномочий на заводе, все же провел совещание, где убеждал работать именно с финской сталью.

В результате переговоров конструкторы и военные решили провести новые исследования и "отстрел" как целых кусков купленной стали, так и в дальнейшем сварных швов для того, чтобы решить, что делать дальше.

Но эту проверку до сих пор не завершили.

В Институте Патона разными способами сварили несколько образцов именно этой стали, проверили швы на прочность и пришли к выводу, что этот металл можно использовать для корпусов БТРа, но только при условии, что вдоль всего шва дополнительно приварят подложку из бронестали.

Это снова привело к затягиванию работ, поскольку завод решил ставить подкладки, а Минобороны говорит, что это будет не тот БТР, который оно заказывало.

Таким образом сроки поставки сорвали и Минобороны до сих пор не получило БТРы. Заводу за срыв контракта выставили штраф на 82 миллиона. ХКБМ хочет обжаловать штраф в суде и еще судится с Минобороны из-за решения по отбраковке металла.

По последним данным, на харьковском заводе из запланированных 48 машин – сейчас собрана только четверть. Это БТРы из корпусов, которые изготовил Лозовский завод из украинского металла.