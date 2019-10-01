Силовики поймали "шутника", который сорвал сотню судебных заседаний
Правоохранители установили злоумышленника который систематически сообщал о "заминировании" Оболонского райсуда Киева.
Источник: пресс-служба столичной прокуратуры города Киева
Дословно: "Им оказался неоднократно судимый квартирный вор, в отношении которого Оболонским районным судом города Киева проводится рассмотрение обвинительного акта и таким образом он пытался оттянуть назначение наказания".
Детали: В течение 2019 года в правоохранительные органы столицы поступило семь ложных сообщений о заминировании Оболонского районного суда города Киева, по результатам которых было сорвано более 100 судебных заседаний.
Согласно данным судебной фоноскопической экспертизы, вышеуказанный злоумышленник совершил не менее 4 ложных сообщения о заминировании Оболонского райсуда.
В настоящее время "шутнику" сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 259 УК Украины. Он находится под стражей.
Досудебное расследование продолжается.
Почему это важно: В последние годы в Украине значительно возросло количество сообщений о заминировании, от чего страдают тысячи людей.
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