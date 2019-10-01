Задержан адвокат, присвоивший офис на Банковой стоимостью 5 млн

Киевская прокуратура совместно с СБУ задержала адвоката, который присвоил государственное помещение на улице Банковой стоимостью 5 миллионов гривен и пытался его продать.

Источник: пресс-служба столичной прокуратуры

Детали: Досудебное расследование установило, что злоумышленники, используя анкетные данные пожилой женщины, которая умерла еще в 2002 году, на основании поддельных документов зарегистрировали права собственности на объект недвижимости, находящийся на балансе Государственного управления делами и является государственной собственностью.

Стоимость помещения составляет около 5 млн гривен.

Правоохранители отмечают, что с 2003 года указанный объект недвижимости у государства арендовала общественная организация "Союз женщин Украины".

В дальнейшем, задержанный пытался продать указанное помещение арендаторам за 130 тысяч долларов США.

После встречи и договоренности о заключении договора купли-продажи, работники прокуратуры и спецслужбы задержали адвоката .

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 УК Украины.

Следственные действия продолжаются.