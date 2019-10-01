Зеленский назначил уполномоченного по земельным вопросам
Вторник, 1 октября 2019, 17:14
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Романа Лещенко уполномоченным президента Украины по земельным вопросам.
Источник: пресс-служба президента Украины.
Дословно в сообщении: "Владимир Зеленский назначил Романа Лещенко уполномоченным Президента Украины по земельным вопросам (вне штата). 1 октября глава государства подписал соответствующий указ и пожелал успехов новому уполномоченному ".
Детали: Роман Лещенко основатель и руководитель группы компаний "Агродар". Окончил юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, имеет степень доктора философии в области права. Является депутатом Жашковского районного совета.
Напоминаем:
- Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства опубликовало для обсуждения законопроект об обращении земель сельскохозяйственного назначения.
- Согласно законопроекту, с 1 октября 2020 года отменяется запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.
- Возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства.
- Законопроектом предусмотрено преимущественное право арендатора на покупку земельного участка.
- Концентрация земли в собственности определена на уровне 15% области и 0,5% страны.
- Земли государственной и коммунальной собственности будут реализовываться на торгах. Стартовая цена продажи - нормативная денежная оценка.
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