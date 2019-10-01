Зеленский назначил уполномоченного по земельным вопросам

Детали: Роман Лещенко основатель и руководитель группы компаний "Агродар". Окончил юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, имеет степень доктора философии в области права. Является депутатом Жашковского районного совета.

Дословно в сообщении: "Владимир Зеленский назначил Романа Лещенко уполномоченным Президента Украины по земельным вопросам (вне штата). 1 октября глава государства подписал соответствующий указ и пожелал успехов новому уполномоченному ".

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