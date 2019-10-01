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Зеленский назначил уполномоченного по земельным вопросам

Вторник, 1 октября 2019, 17:14
Роман Лещенко
agroportal.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Романа Лещенко уполномоченным президента Украины по земельным вопросам.

Источник: пресс-служба президента Украины.

Дословно в сообщении: "Владимир Зеленский назначил Романа Лещенко уполномоченным Президента Украины по земельным вопросам (вне штата). 1 октября глава государства подписал соответствующий указ и пожелал успехов новому уполномоченному ".

 
president.gov.ua

Детали: Роман Лещенко основатель и руководитель группы компаний "Агродар". Окончил юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, имеет степень доктора философии в области права. Является депутатом Жашковского районного совета.

Напоминаем:

  • Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства опубликовало для обсуждения законопроект об обращении земель сельскохозяйственного назначения.
  • Согласно законопроекту, с 1 октября 2020 года отменяется запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.
  • Возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства.
  • Законопроектом предусмотрено преимущественное право арендатора на покупку земельного участка.
  • Концентрация земли в собственности определена на уровне 15% области и 0,5% страны.
  • Земли государственной и коммунальной собственности будут реализовываться на торгах. Стартовая цена продажи - нормативная денежная оценка.

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Темы: земляЗеленский
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