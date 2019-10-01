Закон о столице: комитет отдал предпочтение проекту Ткаченко, Кличко против

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Вторник, 1 октября 2019, 18:03

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития предлагает парламенту принять за основу законопроект о внесении изменений в закон "О столице Украины – городе-герое Киев" (№2143-3).

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: Решение предложить сессионному залу поддержать зарегистрированный группой народных депутатов из фракции "Слуга народа" во главе с Александром Ткаченко законопроект №2143-3 члены комитета приняли на заседании во вторник.

Другие законодательные инициативы о внесении изменений в закон о столице Украины – городе-герое Киев, - №2143 авторства группы нардепов от "Слуги народа" во главе с Андреем Клочко, №2143-1 авторства группы нардепов из фракции "Евросолидарность" во главе с Сергеем Алексеевым и №2143-2 авторства группы нардепов фракции "Голос" во главе с Андреем Осадчуком, – комитет рекомендовал отклонить.

Присутствующий на заседании комитета мэр Киева Виталий Кличко предложил отправить все четыре законопроекта на экспертизу в Венецианскую комиссию.

"Все четыре законопроекта должны пройти экспертизу Венецианской комиссии", – сказал Кличко, добавив, что необходимо также обсудить законопроекты с экспертами и представителями общественности, а "не принимать законопроект узким кругом".

Мэр Киева также высказал удивление в связи с тем, что с "такой поспешностью" власти страны стремятся внести изменения в закон о столице.

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Темы: Верховная Рада Киев законодательство


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