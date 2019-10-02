Оккупанты утверждают, что украинцы массово отдыхают в Крыму

Глава комитета по туризму, курортам и спорту в парламенте аннексированного Россией Крыма Алексей Черняк заявил, что Крым с начала 2019 года посетило около миллиона туристов из Украины.

Источник: российский пропагандистский ресурс "РИА Новости"

Прямая речь: "Через пункты пропуска только за первые восемь месяцев текущего года в Крым прибыло 900 тысяч туристов из Украины".

По его словам, крымские курорты востребованы у украинских туристов в бархатный сезон и на новогодние праздники.

"Крымские курорты остаются традиционным местом массового отдыха украинских туристов, для которых Крым стал регионом комфортного, безопасного и доступного отдыха", – заявил Черняк.

Детали: Российский ресурс не приводит других статистических или сравнительных данных о туризме в Крыму.

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