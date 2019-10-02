Оккупанты утверждают, что украинцы массово отдыхают в Крыму
Глава комитета по туризму, курортам и спорту в парламенте аннексированного Россией Крыма Алексей Черняк заявил, что Крым с начала 2019 года посетило около миллиона туристов из Украины.
Источник: российский пропагандистский ресурс "РИА Новости"
Прямая речь: "Через пункты пропуска только за первые восемь месяцев текущего года в Крым прибыло 900 тысяч туристов из Украины".
По его словам, крымские курорты востребованы у украинских туристов в бархатный сезон и на новогодние праздники.
"Крымские курорты остаются традиционным местом массового отдыха украинских туристов, для которых Крым стал регионом комфортного, безопасного и доступного отдыха", – заявил Черняк.
Детали: Российский ресурс не приводит других статистических или сравнительных данных о туризме в Крыму.
Предыстория:
- Россия аннексировала украинский Крым в начале 2014 года, воспользовавшись сменой власти в Украине после "Революции достоинства" и прикрывшись незаконным референдумом.
- Со временем Украина прекратила любое сообщение общественным транспортом с аннексированной АРК,
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua