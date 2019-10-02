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Злоумышленник при задержании ранил двух КОРДовцев: его убили

Среда, 2 октября 2019, 10:03

Спецназовцы ликвидировали злоумышленника, который при задержании открыл огонь из двух пистолетов и ранил двух сотрудников КОРД на Киевщине.

Источник: полиция Киева.

Дословно: "В ходе задержания правонарушителя, который десять дней назад на Оболони стрелял в спецназовцев, огнестрельные ранения получили двое сотрудников КОРДа. Их доставили в больницу, где оказывают необходимую медицинскую помощь". 

 

Детали: Мужчину разыскивали после того, как 22 сентября он во время проверки документов в Оболонском районе Киева стрелял в правоохранителей и скрылся. Выяснилось, что правонарушитель – гражданин Грузии, осужденный на территории другого государства до 22-х лет лишения свободы за создание банды, похищение людей и хранение огнестрельного оружия. 

Полиция установила, что он может скрываться в селе Хотяновка Киевской области.

Утром 2 октября провели спецоперацию для задержания мужчины.

Но, когда правоохранители подошли к строительному вагончику, где мог находиться разыскиваемый, и предложили ему сдаться, мужчина начал стрелять из двух пистолетов и ранил двух спецназовцев. 

 

В ответ полицейские применили табельное оружие и ликвидировали стрелка.

Раненых спецназовцев доставили в больницу для оказания необходимой помощи.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции Киевской области.

Украинская правда

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Темы: полицияКиевская область
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