Помпео подтвердил свое присутствие при разговоре Трампа и Зеленского

Госсекретарь США Майк Помпео 2 октября подтвердил, что он слушал телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в июле.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Я был при телефонном разговоре", - сказал Помпео журналистам во время пресс-конференции в Риме.

Помпео говорит, что беседа "была в контексте" внешнеполитических целей США в отношении Украины, которые являются "чрезвычайно последовательными", в частности это противодействие российской агрессии в регионе, укрепление украинской экономики и "помощь украинцам в искоренении коррупции и взяточничества" в их бюрократии.

"Этим занимаются чиновники Государственного департамента, которых я имею честь возглавлять, и мы это будем продолжать делать, даже пока продолжается весь этот шум", - сказал Помпео.

Замечания самого высокого дипломата в Америке прозвучали на фоне его противостояния с главами трех комитетов парламента, которые в пятницу выписали ему повестку по документах, связанных с попытками Трампа побудить украинцев к расследованию в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.

Но Помпео во вторник дал отпор законодателям, сигнализируя в письме, что он не будет выполнять их запрос на материалы или слушания высших должностных лиц Государственного департамента, признанных важными участниками скандала.

В ответ председатели совместным заявлением предупредили Помпео, что "любые усилия с целью запугивания свидетелей или препятствования им разговаривать с Конгрессом - в частности работникам Государственного департамента - являются незаконными, и это будет свидетельством препятствования следствию об импичменте".

Ожидается, что 2 октября генеральный инспектор Госдепартамента США проведет "срочный" брифинг для сотрудников нескольких комитетов Палаты представителей и Сената, который будет посвящен Украине.

Уже в четверг, 3 октября, перед конгрессменами выступит бывший спецпредсставник Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, который объявил об отставке на прошлой неделе.

Бывший посол США в Украине Мари Йованович, которая до истечения срока полномочий была отозвана в мае 2019 года, также будет свидетельствовать на совместном заседании комитетов Палаты представителей по вопросам разведки, иностранных дел и общего надзора. Конгрессмены заслушают Йованович 11 октября.