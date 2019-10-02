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Стало известно, когда планируют запустить Шулявский мост

Среда, 2 октября 2019, 17:05

В декабре планируют открыть движение автотранспорта новым Шулявским мостом в Киеве.

Источник: Пресс-служба Киевсовета

Детали: Подрядчики сообщили мэру Виталию Кличко, что установят конструкции моста на временные опоры в начале ноября.

А в конце декабря планируют открыть движение автотранспорта по новому мосту.

Прямая речь главного инженера Виталия Чеберяка: "На сегодня собрали три прогона из металлоконструкций. Два из них уже установлены на временные опоры там, где и будут стоять. Третий прогон – над проспектом Победы – мы планируем установить на временные опоры 11-13 октября, то есть в следующие выходные".

Он добавил, что на время монтажа третьего прогона движение транспорта по проспекту Победы перекрывать не будут.

Также, по словам подрядчиков, параллельно продолжаются работы по обустройству подпорной стены со стороны завода "Большевик". Ее длина - около 90 метров, высота - почти 8 метров.

Сейчас на объекте работает 45 специалистов.

Напомним:

  • Шулявский мост частично обрушился 27 февраля 2017 года.
  • К концу 2019 года планируется завершить работы по строительству нового путепровода длиной 158,17 м, велосипедных дорожек (длина - 741 м), лево- и правоповоротных съездов, реконструкции подземного пешеходного перехода, благоустройства и озеленения.
  • По данным расследования программы "Схемы", право ремонтировать киевский Шулявский мост в непрозрачном по конкуренции тендере получила фирма, связанная с нардепом Максимом Микитасем - известным столичным застройщиком, который является экс-руководителем корпорации "Укрбуд".

Украинская правда

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Темы: КиевВиталий Кличко
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