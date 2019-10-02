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Компания из орбиты Коломойского начала импорт электроэнергии из России

Среда, 2 октября 2019, 17:48

Украина 1 октября 2019 года возобновила коммерческий импорт электроэнергии из РФ.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в операторе системы передачи НЭК "Укрэнерго".

В компании напомнили, что в соответствии со ст. 38 и 39 закона "О рынке электроэнергии" ОСП обязан предоставлять недискриминационный доступ к сечению.

По данным агентства, 1 октября импорт электроэнергии из РФ ровным графиком мощностью 100 МВт осуществляло ООО "Юнайтед Энерджи".

"Юнайтед Энерджи" в 2019 году заключило несколько контрактов на поставку газа АО "Днипроазот" (входит в группу "Приват" Игоря КОломойского), а в августе-сентябре текущего года принимала участие в торгах на поставку электроэнергии для объектов "Прикарпаттяоблэнерго" братьев Суркисов.

Как сообщалось, Верховная Рада 18 сентября одобрила правку народного депутата Андрея Геруса в закон Украины "О рынке электроэнергии", разрешив покупать по двухсторонним договорам электроэнергию у стран, которые не являются членами европейского Энергетического Сообщества.

Герус пояснил необходимость своей правки улучшением конкуренции на электроэнергетическом рынке страны, что может привести к снижению цены на электроэнергию для промышленных потребителей.

Коммерческий импорт э/э в Украину из РФ в последний раз осуществлялся в 2015 году по заключенному между ГПВД "Укринтерэнерго" и ОАО "Интер РАО" договору для дальнейшей ее передачи в оккупированный Крым.

Контракт действовал на протяжении 2015 года и предусматривал равномерный график поставок объемом до 1,5 ГВт. В дальнейшем он не был продлен.

Украина в 2014 году импортировала 178 млн кВт-ч электроэнергии из России, в 2015 году – 2,295 млрд кВт-ч.

В последние годы коммерческий импорт э/э из РФ в Украину не осуществлялся, были лишь небольшие технологические перетоки, связанные с параллельной работой ОЭС Украины с энергосистемами сопредельных стран (учитывается по контрактам ГП "Энергорынок").

"Украинская правда" в Threads

Темы: КоломойскийэнергетикаРосcияимпорт
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