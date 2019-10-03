ООС: 30 обстрелов, стреляли с противотанкового ракетного комплекса

2 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 30 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: отчет ООС.

Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, противник трижды совершил обстрелы из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе участка разведения сил и средств неподалеку Золотого.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 17 обстрелов позиций Объединенных сил.

"За прошедшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", - доложили военные.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня.