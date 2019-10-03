Чиновники Балаклеи получают 20-30% "отката" с ремонтных работ – СБУ

Харьковские правоохранители расследуют уголовное производство относительно разворовывания бюджетных средств чиновниками Балаклейского горсовета.

Источник: Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на постановление Балаклейского районного суда Харьковской области от 27 сентября 2019 года

Детали: Сотрудники СБУ передали материалы по выявленным схемам в полицию. По данным правоохранителей, чиновники организовали схему хищения средств из местного бюджета при проведении ремонтных и других работ на территории г.. Балаклея.

Различные ремонтные работы проводились ФЛП без заключения соответствующих договоров и подписания актов приема выполненных работ. После того, как работы уже были выполнены, подписывались соглашения и закрывались акты выполненных работ с завышением цен.

Дословно из постановления суда: "Средства, полученные таким образом, распределяются между участниками указанной схемы. В частности, должностные лица Балаклейского городского совета получают около 20-30% выделенных таким образом из бюджета средств, так называемый "откат".

Среди подозрительных объектов следователи называют текущий ремонт дороги по ул. Грушевского стоимостью 199,5 тыс. грн. Подрядчиком был ФЛП Блудов Валерий Владимирович.

Всего Блудов получил от Управления жилищно-коммунального хозяйства, строительства и развития инфраструктуры Балаклейского горсовета 21 подряд на общую сумму 2,4 млн грн.

Мэром города Балаклея является Иван Столбовой.

По данным Харьковского антикоррупционного центра, стоимость работ при аварийно-восстановительных работ в Балаклее была завышена вдвое.