Хищение миллионов из "Укрзализныци": объявили подозрение экс-нардепу БПП

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили бывшему народному депутату и еще 2 лицам о подозрении в причинении 20 млн грн убытков "Укразализныце"

Источник: пресс-служба НАБУ

Дословно: "2 октября 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили трем лицам о подозрении в причинении 20 млн грн ГП" Укрзализнычпостач "(с декабря 2015 года - филиал АО" Укрзализныця ",) и покушении на завладение еще 44 млн грн этого же ГП."

Детали: Речь идет об экс-народном депутате от БПП Валерии Ищенко, его финансовом советнике и Михаиле Бейлине – экс-внешатном советнике Главы Администрации Президента Украины в 2015 - 2016 годах.

В Бюро отметили, что местонахождение двух последних лиц не установлено.

По версии следствия, в 2015 году частный предприниматель обратился к Ищенко с просьбой в содействии организации схемы поставок метизной продукции на "Укрзализныцю" за вдвое завышенными ценами. Нардеп согласился оказать содействие в совершении преступления, в частности советами, финансовыми ресурсами и своими деловыми связями.

В это же время его помощник также приобщается к совершению преступления, - выполняет поручения нардепа по финансам и консультирует других участников схемы.

Следователи выяснили, что Ищенко также обратился к Бейлину, чтобы он оказал влияние на должностных лиц ГП "Укрзализнычпостач".

Служащие ГП должны были обеспечить победу на торгах и заключение договора поставки метизной продукции по желаемой для участников преступления цене. В результате, по договоренности, должностные лица "УЗ" помогли заранее определенному ООО победить в тендере, после чего заключили соглашение на поставку метизной продукции по ценам, которые на тот момент почти вдвое превышали среднерыночные.

В результате, по версии следствия, "Укрзализныце" был нанесен имущественный ущерб в размере более 20 млн грн.

Расследование приведенных фактов НАБУ и САП начали в январе 2016 года.

В октябре - ноябре 2016 сообщено о подозрении бывшему и.о. руководителя филиала ГП "Укрзализнычпостач", а также организатору преступления - бенефициару ООО "Инкомм", который, в связи с бегством от следствия был объявлен в международный розыск. В марте 2017 дело направили на рассмотрение в Соломенский районный суд Киева.

Что было раньше: НАБУ расследовало хищение более 20 млн грн "Укрзализныци". Схема проста: госпредприятию продавали метизную продукцию (винты, болты, гайки и т.д.) по завышенным ценам.

Почти все участники этой схемы получили обвинения, их дела направлены в суд. Кроме этого, детективы установили, что одним из организаторов хищений является народный депутат Валерий Ищенко.

С 2017 года относительно него расследуется отдельное дело. По версии следствия, нардеп контролировал группу предприятий, которые использовались в схеме.

Однако представление на привлечение Ищенко затормозили прокуроры САП.