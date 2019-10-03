В пятницу существенно похолодает, в Киеве – дожди

В ближайшие сутки холодный и влажный воздух охватит большую часть Украины, дневная температура существенно снизится, лишь на востоке и юго-востоке еще сохранится теплая погода.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает в четверг "Интерфакс-Украина".



Ночью в северных, большинстве западных, центральных, Одесской и Николаевской областях, днем, кроме запада, Приазовья и Крыма, пройдут дожди, в центральных и южных областях кое-где - с грозой.



Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем в южных, восточных и большинстве центральных областей местами порывы, 15-20 м /с.

4 октября температура ночью 7-12°, на юге страны до 16°, в западных областях 2-7° тепла; днем 10-15°, в Кировоградской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях до 19°; на остальной территории 20-25°; в Карпатах в течение суток 1-5° тепла.



В Киеве в пятницу – дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 11-13°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в столице 4 октября самая высокая температура днем была 25,3° в 1918году, самая низкая ночью -2,6° в 1910 году.



В субботу в южной части, восточных, центральных (кроме Винницкой) и Сумской областях ожидаются умеренные, местами значительные дожди, кое-где с грозой; на остальной территории ночью без осадков, днем местами небольшой дождь.



Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.



Температура в южной и восточной части ночью 8-13°, днем 13-18°, местами до 21°; на остальной территории ночью 3-8° тепла, днем 8-13°.



В Киеве в ночь на 5 октября – без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-восточнный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7°, днем 10-12°.