Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В пятницу существенно похолодает, в Киеве – дожди

Четверг, 3 октября 2019, 13:45

В ближайшие сутки холодный и влажный воздух охватит большую часть Украины, дневная температура существенно снизится, лишь на востоке и юго-востоке еще сохранится теплая погода.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает в четверг "Интерфакс-Украина".

Ночью в северных, большинстве западных, центральных, Одесской и Николаевской областях, днем, кроме запада, Приазовья и Крыма, пройдут дожди, в центральных и южных областях кое-где - с грозой.

Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем в южных, восточных и большинстве центральных областей местами порывы, 15-20 м /с.

4 октября температура ночью 7-12°, на юге страны до 16°, в западных областях 2-7° тепла; днем 10-15°, в Кировоградской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях до 19°; на остальной территории 20-25°; в Карпатах в течение суток 1-5° тепла.

В Киеве в пятницу – дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 11-13°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в столице 4 октября самая высокая температура днем была 25,3° в 1918году, самая низкая ночью -2,6° в 1910 году.

В субботу в южной части, восточных, центральных (кроме Винницкой) и Сумской областях ожидаются умеренные, местами значительные дожди, кое-где с грозой; на остальной территории ночью без осадков, днем местами небольшой дождь.

Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура в южной и восточной части ночью 8-13°, днем 13-18°, местами до 21°; на остальной территории ночью 3-8° тепла, днем 8-13°.

В Киеве в ночь на 5 октября – без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-восточнный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7°, днем 10-12°.

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
погода
В Киеве зафиксировали температурный рекорд
Жителей Киевщины предупреждают о грозе
Жителей Киевщины предупреждают о приближении грозы
Последние новости
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
Все новости...
Реклама: