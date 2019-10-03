Министр финансов планирует судиться с НАПК

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Четверг, 3 октября 2019, 13:45

Министр финансов Оксана Маркарова будет обжаловать в суде составленное в отношении нее Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции постановление о подаче недостоверных данных в декларации за 2017 год.

Источник: Facebook-страница Маркаровой

Прямая речь: "Проверено 3 года: 2015, 2016, 2017 годы.

Составлен по мне один протокол за 2017 год об админнарушении относительно "недостоверной", по мнению НАПК, стоимости декларирования квартиры, моей зарплаты в Минфине и денежных средств на счетах и ​​некоторых незначительных доходах в целом на сумму более 100, но меньше 250 рублей.

С протоколом не согласна, потому готовлюсь предоставлять эти же объяснения в суде.

При этом все задекларировано, конфликтов интересов не обнаружено. Вопрос, как и прежде, – методологический".

Предыстория:

  • 26 сентября Национальное агентство по предупреждению коррупции пригласило Маркарову прийти в ведомство 3 октября для составления протоколов об административных правонарушениях по признакам подачи заведомо недостоверных сведений в декларации.
  • Оксана Маркарова до 2014 года работала в инвестиционной группе ITT. В марте 2015 года стала заместителем министра финансов, а в апреле 2016 года – первым заместителем министра финансов. 8 июня 2018 года, в связи с отставкой Александра Данилюка, ее назначили и.о. министра финансов. 22 ноября 2018 года Маркарова стала министром финансов и была переназначена на должность новой властью 29 августа 2019 года.

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Темы: НАПК декларации Минфин


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