Рада внесла изменения в закон о военной службе

6900 просмотров
Четверг, 3 октября 2019, 14:33

Верховная Рада внесла изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе" относительно усовершенствования некоторых вопросов прохождения гражданами военной службы.

Источник: "Украинская правда" по заседанию парламента

Детали: Глава подкомитета по государственной безопасности и обороны комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук отметила, что комитет рекомендует принять законопроект №1227 во втором чтении и в целом с учетом технико-юридических правок.

Она сообщила, что ко второму чтению поступило 23 предложения – 9 учтены полностью, 5 учтены частично, 3 учтено редакционно и 6 отклонены.

Законопроект поддержали 287 народных депутатов.

 

Согласно пояснительной записке, проект закона предлагает:

- признать военнослужащих, которые самовольно оставили воинские части или места службы, дезертировали из Вооруженных сил Украины и других военных формирований или добровольно сдались в плен, такими, которые не входят в численность ВСУ;

- сохранить статус военнослужащих за такими лицами на период уголовных производств в органах досудебного расследования и судах;

- приостанавливать выплаты таким лицам денежного и других видов обеспечения, а также не распространять на них социальные гарантии, установленные для военнослужащих;

- в случае оправдания судом продолжить таким военнослужащим военную службу, восстановить им все виды обеспечения и гарантии социальной защиты;

- принять меры по сохранению летного состава авиации ВСУ;

- устранить нарушения и недостатки, обнаруженные Счетной палатой по результатам аудита использования бюджетных средств на подготовку кадров для ВСУ (в части предусмотрения возмещения средств курсантами в случае досрочного расторжения контракта из-за систематического невыполнения условий контракта и академической неуспеваемости)

- провести проверку на привлечение призывников к уголовной ответственности, отсутствие (наличие) судимости или ограничений, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством, для устранения осложнений в работе призывных комиссий, обеспечить их объективными данными о призывниках и уменьшить случаи уклонения гражданами от призыва на срочную военную службу;

- привести положения закона "О воинской обязанности и военной службе" в соответствии с ранее принятыми законами Украины.

Перед этим Верховная Рада также приняла во втором чтении и в целом проект закона "О материальной ответственности военнослужащих и некоторых других лиц" (№1225).

Алена Рощенко, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Вооруженные силы армия законодательство Верховная Рада


powered by lun.ua
Материалы по теме
Кабмин разрабатывает План обороны Украины по принципам НАТО 30 сентября 2019, 14:47
Загороднюк рассказал, когда ВСУ полностью перейдут на стандарты НАТО 24 сентября 2019, 12:16
Министр обороны: Переход на контрактную армию возможен даже при условии конфликта на востоке 24 сентября 2019, 11:05
Все новости
Главные новости
Зеленский назначил секретаря СНБО
Страны ЕС получили рекомендации относительно выдачи виз жителям ОРДЛО
У Зеленского есть два сценария для выборов на Донбассе
ФСБ схватила украинца, который направлялся в Крым
Все новости
Лайфхаки

Трудно просыпаться утром? 7 советов, которые облегчат вам жизнь

Опыт

История киевлянки, что заглянула в глаза своему страху

мандри

8 простых советов, как избежать проблем с кишечником во время путешествия

Поиск по сайту
Архив
Весь архів