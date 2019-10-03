"Двадцать тысяч долларов за печень": врач-трансплантолог погорел на взятке

Прокуратура совместно с СБУ и полицией задержали в Киеве на взятке в 20 тысяч долларов заведующего отделом трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии НАМНУ.

Источник: пресс-служба столичной прокуратуры

Дословно: "Врач-трансплантолог был взят "с поличным" во время получения неправомерного вознаграждения от пациента в размере 20 000 долларов США за проведенную ранее операцию за трансплантацию печени и дальнейшее лечение и реабилитацию".

Детали: В ходе проведения неотложных следственных действий в рабочем кабинете задержанного и в его помещениях изъяли предмет неправомерной выгоды, а также денежные средства в сумме более 60 тысяч долларов США.

Уголовное производство расследуется по ч.3 ст.368 УК Украины. Следственные действия продолжаются.