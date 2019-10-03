"Двадцать тысяч долларов за печень": врач-трансплантолог погорел на взятке

1327 просмотров
Четверг, 3 октября 2019, 17:09

Прокуратура совместно с СБУ и полицией задержали в Киеве на взятке в 20 тысяч долларов заведующего отделом трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии НАМНУ.

Источник: пресс-служба столичной прокуратуры

Дословно: "Врач-трансплантолог был взят "с поличным" во время получения неправомерного вознаграждения от пациента в размере 20 000 долларов США за проведенную ранее операцию за трансплантацию печени и дальнейшее лечение и реабилитацию".

 

Детали: В ходе проведения неотложных следственных действий в рабочем кабинете задержанного и в его помещениях изъяли предмет неправомерной выгоды, а также денежные средства в сумме более 60 тысяч долларов США.

Уголовное производство расследуется по ч.3 ст.368 УК Украины. Следственные действия продолжаются.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: взятка


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Умани задержали чиновников-взяточников, которые наживались на празднике хасидов 3 октября 2019, 11:58
В Подольской РГА разоблачили коррупционную схему 30 сентября 2019, 20:35
Требуя взятку, чиновник перекрыл газ целой улице 26 сентября 2019, 17:57
Все новости
Главные новости
Владельца "112 Украина" Козака допросили в СБУ и кое-что было неожиданностью
Зеленский внес на рассмотрение Рады новый состав ЦИК
Зеленский назначил секретаря СНБО
Рада внесла изменения в закон о военной службе
Все новости
социум

Как женщине отказать боссу в просьбе

future

Какова нынешняя молодежь, как с ней общаться и к чему готовиться

советы

Приемы для уверенности в себе, которых стоит поучиться у олимпийских чемпионов

Поиск по сайту
Архив
Весь архів