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Путин говорит, что Зеленский может стать "мужественным" и "честным" политиком

Четверг, 3 октября 2019, 20:52

Президент России Владимир Путин считает, что президент Украины Владимир Зеленский искренне стремится закончить войну на Донбассе.

Источник: выступление Путина на дискуссионном клубе "Валдай"

Прямая речь Путина: "Я не знаю на сколько сильны те, кто против урегулирования (ситуации на Донбассе - ред.). Особенно на основе минских договоренностей. Запрос общества на урегулирование очевиден. Прежде всего, на основе этого запроса господин Зеленский так убедительно выиграл выборы".

"Люди ждут решения этого вопроса в Украине. И если у него хватит политического мужества и силы довести это до конца, я думаю, что он утвердится как честный политик и мужественный, способный добиваться принятых решений. Я думаю, что он искренне хочет это сделать. Это его искреннее стремление".

"Сможет ли он противостоять тем, кто против этого процесса мне сейчас трудно сказать. Мы видим конечно некоторые колебания. Это неизбежно. Он должен искать какие-то компромиссы, должна договариваться со всеми членами общества, каких бы взглядов они ни придерживались, но все таки выполнять свои предвыборные обещания, которые он дал большинству украинского народа".

Предыстория:

  • В четверг Зеленский в своем обращении заявил, что выборы на неподконтрольной Киеву территории Донбасса могут пройти только по украинскому законодательству.
  • 1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам в оккупированном Донбассе и объяснил, почему не следует ее бояться.

Темы: ПутинЗеленский
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