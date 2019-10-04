Самолет Ан-12 совершил аварийную посадку вблизи Львова: есть погибшие

Транспортный самолет Ан-12 исчез с радаров при заходе на посадку, а позже аварийно сел неподалеку от Львова, есть погибшие.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Дословно: "4 октября в 7:10 в ГСЧС поступила информация, что при заходе на посадку на расстоянии 13,7 км от международного аэропорта "Львов" исчез с радара транспортный самолет Ан-12. В 7:29 один член экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку".

Детали: В 7:46 самолет Ан-12 нашли на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы.

Горения не наблюдается. Проводится освобождение экипажа из поврежденного самолета.

фОТО с fACEBOOK Игоря Зинкевича

На месте работает 41 спасатель и 7 единиц техники.

фОТО с fACEBOOK Игоря Зинкевича

По данным депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича, речь идет якобы о военном самолете. На его борту находились 7 человек экипажа и один пассажир, есть пострадавшие и погибшие.

фОТО с fACEBOOK Игоря Зинкевича

Дополняется..