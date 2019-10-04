Самолет Ан-12 совершил аварийную посадку вблизи Львова: есть погибшие

Транспортный самолет Ан-12 исчез с радаров при заходе на посадку, а позже аварийно сел неподалеку от Львова. По предварительным данным, есть погибшие.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, аэропорт "Львов", депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в Facebook, заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк в Facebook.

Дословно: "4 октября в 7:10 в ГСЧС поступила информация, что при заходе на посадку на расстоянии 13,7 км от международного аэропорта "Львов" исчез с радара транспортный самолет Ан-12. В 7:29 один член экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку".

Детали: В 7:46 самолет Ан-12 нашли на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы.

Горения не наблюдается. Проводится освобождение экипажа из поврежденного самолета.

фОТО с fACEBOOK Игоря Зинкевича

На месте работает 41 спасатель и 7 единиц техники.

фОТО с fACEBOOK Игоря Зинкевича

По данным депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича, на борту самолета находились 7 человек экипажа и один пассажир, есть пострадавшие и погибшие.

фОТО с fACEBOOK Игоря Зинкевича

Во львовском аэропорту сообщили, что грузовой Ан-12 летел из Виго (Испания) на Стамбул (Турция). Он должен был сесть в аэропорту "Львов" на дозаправку. Связь с экипажем исчез в 6:45.

Сейчас полоса закрыта на взлет и посадку.

Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, также сообщает, что по предварительным данным, есть погибшие.

По его словам, после потери связи с экипажем на аэродроме "Львов" объявили сигнал "Тревога" и сообщили в спасательные службы.

Лавренюк добавил, что самолет совершил аварийную посадку, потому что у него закончилось топливо.

Сейчас начато расследование происшествия.