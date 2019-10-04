Большинство украинцев не хотят легализации казино – опрос

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Пятница, 4 октября 2019, 12:34

Большинство украинцев против легализации в Украине игорного бизнеса.

Источник: опрос социологической группы "Рейтинг", проведенного 27-30 сентября

Дословно: "Только 11% опрошенных считают, что игорный бизнес нужно легализовать в Украине без ограничений, 27% - поддерживают легализацию, но при условии создания специальных зон для игорного бизнеса, в то же время почти 60% не поддерживают легализацию при каких либо условиях".

Детали: Женщины чаще мужчин отвечали, что не поддерживают легализацию игорного бизнеса. Также против легализации чаще высказывались люди в возрасте старше 51 года,  малообеспеченные и бедные.

Опрос проводился среди населения от 18 лет и старше. Опросили 2000 респондентов путем личного формализованного интервью. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

 
 

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Предыстория:

  • Кабинет министров разработал и одобрил законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине.

Украинская правда

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Темы: опрос общество


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