Рада дала право на прослушку НАБУ и ГБР
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Пятница, 4 октября 2019, 14:20
Верховная Рада приняла в целом проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства", который в том числе дает право НАБУ и ГБР прослушку.
За соответствующее решение на заседании парламента 4 октября проголосовали 330 народных депутатов.
Дополняется...
Украинская правда
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