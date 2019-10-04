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Рада дала право на прослушку НАБУ и ГБР, но закрепила иммунитет нардепов

Пятница, 4 октября 2019, 14:20
Рада дала право на прослушку НАБУ и ГБР, но закрепила иммунитет нардепов

Верховная Рада приняла в целом проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства", который в том числе дает право НАБУ и ГБР на независимую прослушку.

За соответствующее решение на заседании парламента 4 октября проголосовали 330 народных депутатов.

В то же время для применения негласных следственных действий в отношении народных депутатов, как то обыск или досмотр личных вещей, транспорта, жилья, служебного помещения, нарушение тайны их переписки, телефонных разговоров, необходима будет санкция Верховной Рады.

 

Центр противодействия коррупции указывает, что депутаты оставили в силе фактическую депутатскую неприкосновенность, несмотря на отмену ее в Конституции.

"С такими изменениями в УПК, НАБУ не сможет прослушивать и обыскивать депутатов без 226 голосов в Раде. То есть отмена неприкосновенности в Конституции была популизмом и теперь нардепы не готовы отдавать свой иммунитет, хотя обещали это своим избирателям", - комментирует председатель правления ЦПК Виталий Шабунин.

Также депутаты оставили в действующей редакции "правки Лозового", которыми остаются в силе ограничения сроков досудебного расследования.

По словам антикоррупционеров, это значительно затрудняет расследование, особенно сложных экономических и коррупционных преступлений.

"С таким ограничением расследовать коррупцию в высших эшелонах власти почти невозможно. Они ограничивают следствие в сроках 1,5 года до объявления подозрения. Однако иногда 2 года можно только ждать информацию запросов на международной правовой помощи. Депутаты фактически только закрепили свой иммунитет на уровне КПК, хотя избирателям обещали его отменить", - добавляет Шабунин.

Кроме того, депутаты оставили право отменять подозрения через суд. По словам ЦПК, это только создает лишний механизм затягивания дела. Смысл подозрения в том, что во время его объявления следователь просто официально информирует лицо о расследовании по нему. Это же лицо может строить стратегию защиты, зная, в чем его подозревают.

Знать больше:

Без "поправок Лозового". Почему отмена депутатской неприкосновенности невозможна без изменений в УПК

Украинская правда

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