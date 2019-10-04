Верховная Рада приняла в целом проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства", который в том числе дает право НАБУ и ГБР прослушку.

За соответствующее решение на заседании парламента 4 октября проголосовали 330 народных депутатов.

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