Рада дала право на прослушку НАБУ и ГБР

1968 просмотров
Пятница, 4 октября 2019, 14:20

Верховная Рада приняла в целом проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства", который в том числе дает право НАБУ и ГБР прослушку.

За соответствующее решение на заседании парламента 4 октября проголосовали 330 народных депутатов.

Дополняется...

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"



powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
У врача-трансплантолога изъяли почти миллион долларов, объявлено подозрение
Рада утвердила новый состав ЦИК от Зеленского
Порошенко: Я услышал призыв Зеленского
У самолета Ан-12 закончилось топливо, 5 погибших – министр
Все новости
Кино

Кино в октябре: "Джокер", "Захар Беркут", новая комедия Вуди Аллена и еще три фильма

Опыт

История киевлянки, что заглянула в глаза своему страху

путешествия

Как поехать в Антарктиду и еще и получать 25 тыс гривен в месяц

Поиск по сайту
Архив
Весь архів