США отменяют визы для граждан Польши

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Пятница, 4 октября 2019, 18:17

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в пятницу, что официально разрешил включить Польшу в американскую программу отмене виз.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В прошлом месяце Трамп заявил, что США очень скоро пригласят Польшу в программу визовых исключений.

Эта программа предоставляет гражданам стран-участниц право въезда в Соединенные Штаты с целью бизнеса или туризма до 90 дней без визы.

Ранее сообщалось, что процент отказов в визовых обращениях в консульство США в Польше впервые в истории упал ниже 3% - это необходимое условие для соответствия безвизовой программе США.

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Темы: США Польша визы


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