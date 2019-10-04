Киберполиция установила хакера, который взломал более 2 тыс. компьютеров украинцев

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Пятница, 4 октября 2019, 22:50

Киберполиции разоблачила мужчину, который хакнул более двух тысяч компьютеров украинцев.

Источник: Департамент киберполиции НПУ.

Дословно в сообщении: "Работники Слободского управления киберполиции установили причастность к такой деятельности 29-летнего жителя Харькова. Мужчина с 2018 года занимался взломом удаленных серверов для дальнейшей продажи полученной незаконным путем информации".

Детали: По данным киберполиции, для привлечения клиентов хакер размещал на специализированных сайтах и форумах объявления о продаже доступов к удаленным серверам, для оплаты таких услуг использовались российские электронные платежные системы.

В частности, этот человек взломал более двух тысяч компьютеров украинцев.

В целом же установлено, что хакер за время своей деятельности получил несанкционированный доступ к тысячам серверов из более 100 стран.

Так, полученные инструменты он использовал как для продажи данных, так и для получения доступа к банковским аккаунтам и платежным системам.

Работники киберполиции провели несколько обысков по адресам, где проживал хакер.

По результатам обысков была изъята компьютерная техника, деньги и внешние носители информации.

Во время предварительного осмотра техники киберполиция обнаружила активные сессии и перечень взломанных серверов с учетными данными доступа к ним.

По данному факту продолжается досудебное расследование, квалифицированное по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК.

Злоумышленнику грозит до 6 лет заключения.

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Темы: хакеры полиция


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