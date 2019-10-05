Шведская активистка Грета Тунберг стала лауреатом премии мира
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Суббота, 5 октября 2019, 00:22
16-летняя шведская экологическая активистка Грета Тунберг стала лауреатом Международной детской премии мира.
Источник: KidsRights.
"Из впечатляющих 137 претендентов из 56 стран экспертный комитет KidsRights избрал победителей - Дивину из Камеруна и Грету из Швеции", - говорится в сообщении.
Вторым лауреатом Международной детской премии мира стала Дивина Малум, девушка из Камеруна, которая разработала программу защиты прав детей.
Премия будет вручена 20 ноября в Гааге.
Напомним:
- Шведская климатическая активистка Грета Тунберг в среду была названа одной из четырех человек, которые получили премию "За правильный образ жизни", также известную как "альтернативный Нобель".
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