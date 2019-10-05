Шведская активистка Грета Тунберг стала лауреатом премии мира

16-летняя шведская экологическая активистка Грета Тунберг стала лауреатом Международной детской премии мира.

Источник: KidsRights.

"Из впечатляющих 137 претендентов из 56 стран экспертный комитет KidsRights избрал победителей - Дивину из Камеруна и Грету из Швеции", - говорится в сообщении.

Вторым лауреатом Международной детской премии мира стала Дивина Малум, девушка из Камеруна, которая разработала программу защиты прав детей.

Премия будет вручена 20 ноября в Гааге.

Напомним: