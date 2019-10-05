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Шведская активистка Грета Тунберг стала лауреатом премии мира

Суббота, 5 октября 2019, 00:22

16-летняя шведская экологическая активистка Грета Тунберг стала лауреатом Международной детской премии мира. 

Источник: KidsRights.

"Из впечатляющих 137 претендентов из 56 стран экспертный комитет KidsRights избрал победителей - Дивину из Камеруна и Грету из Швеции", - говорится в сообщении.

Вторым лауреатом Международной детской премии мира стала Дивина Малум, девушка из Камеруна, которая разработала программу защиты прав детей.

Премия будет вручена 20 ноября в Гааге.

Напомним:

  • Шведская климатическая активистка Грета Тунберг в среду была названа одной из четырех человек, которые получили премию "За правильный образ жизни", также известную как "альтернативный Нобель".

Темы: права человека
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