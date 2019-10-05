Италия включила Украину в перечень "безопасных стран"

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Суббота, 5 октября 2019, 01:07

Правительство Италии включило Украину в перечень "безопасных стран", мигрантам из которых будет трудно получить право на убежище.

Источник: Deutsche Welle.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, 4 октября, представил список "безопасных стран".

"Мигрантов из этих стран будут считать такими, которые не имеют права на защиту, и депортируют, если они не смогут предоставить доказательства того, что их жизнь действительно находятся под угрозой, заявил министр юстиции Италии Альфредо Бонафеде", - говорится в сообщении.

В список попали 13 стран: Украина, Сербия, Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория, Сенегал, Кабо-Верде, Гана, Косово, Алжир, Марокко и Тунис.

Министр добавил, что треть всех мигрантов, которые просят убежища в Италии, происходят именно из этих стран.

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Темы: Италия Миграционная служба


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