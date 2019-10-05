Миссия ОБСЕ обнародовала отчет по Донбассу

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщают, что с начала года количество подтвержденных жертв среди гражданского населения составляет 115 человек.

Источник: отчет миссии ОБСЕ.

Миссия подтвердила информацию о том, что в течение отчетного периода количество жертв среди гражданского населения с начала года составляет 115 человек: 16 погибших и 99 раненых.

"В период с 16 по 29 сентября СММ зафиксировала более 9650 нарушений режима прекращения огня. Во второй половине отчетного периода уровень насилия соответствовал показателю, который был зафиксирован до вступления в силу заявлением о подтверждении преданности прекращению огня (в период с 23 по 29 сентября среднесуточный показатель достиг значения 886 нарушений режима прекращения огня)", - сообщают в организации.





