Миссия ОБСЕ обнародовала отчет по Донбассу

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Суббота, 5 октября 2019, 03:46

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщают, что с начала года количество подтвержденных жертв среди гражданского населения составляет 115 человек.

Источник: отчет миссии ОБСЕ.

Миссия подтвердила информацию о том, что в течение отчетного периода количество жертв среди гражданского населения с начала года составляет 115 человек: 16 погибших и 99 раненых.

"В период с 16 по 29 сентября СММ зафиксировала более 9650 нарушений режима прекращения огня. Во второй половине отчетного периода уровень насилия соответствовал показателю, который был зафиксирован до вступления в силу заявлением о подтверждении преданности прекращению огня (в период с 23 по 29 сентября среднесуточный показатель достиг значения 886 нарушений режима прекращения огня)", - сообщают в организации. 



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Темы: Донбасс ОБСЕ


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