ГСЧС предупреждает о сильных заморозках и грозах

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Суббота, 5 октября 2019, 08:37

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о заморозках по Украине, а также о значительных дождях и грозах в отдельных областях.

Источник: сайт ГСЧС

Дословно: "По данным Укргидрометцентра, ночью 7-9 октября в северных, западных и центральных областях сильные заморозки в воздухе 0-5°, 7 октября в южных и восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-6°, ночью 7-9 октября по Киеву сильные заморозки в воздухе 0-3°".

Детали: Кроме того, 5 октября в южных, днем ​​и в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях ожидаются значительные дожди, местами грозы.

Украинская правда

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Темы: ГСЧС погода


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