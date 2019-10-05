ГСЧС предупреждает о сильных заморозках и грозах
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Суббота, 5 октября 2019, 08:37
Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о заморозках по Украине, а также о значительных дождях и грозах в отдельных областях.
Источник: сайт ГСЧС
Дословно: "По данным Укргидрометцентра, ночью 7-9 октября в северных, западных и центральных областях сильные заморозки в воздухе 0-5°, 7 октября в южных и восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-6°, ночью 7-9 октября по Киеву сильные заморозки в воздухе 0-3°".
Детали: Кроме того, 5 октября в южных, днем и в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях ожидаются значительные дожди, местами грозы.
Украинская правда
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