ГСЧС предупреждает о сильных заморозках и грозах

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о заморозках по Украине, а также о значительных дождях и грозах в отдельных областях.

Источник: сайт ГСЧС

Дословно: "По данным Укргидрометцентра, ночью 7-9 октября в северных, западных и центральных областях сильные заморозки в воздухе 0-5°, 7 октября в южных и восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-6°, ночью 7-9 октября по Киеву сильные заморозки в воздухе 0-3°".

Детали: Кроме того, 5 октября в южных, днем ​​и в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях ожидаются значительные дожди, местами грозы.

В то же время, как сообщает Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр, в течение 6-7 октября в Украине сохранится облачная с прояснениями погода.

6 октября в западных, ночью и в восточных областях умеренные, днем ​​и в северных и Черкасской областях местами небольшие дожди, на остальной территории без осадков. Температура ночью 2-7° тепла, днем ​​7-12°, на юге страны до 15°.

7 октября ночью в Прикарпатье и Винницкой, днем ​​в северных, центральных и южных областях небольшие дожди, на остальной территории без осадков.

Температура в южной и восточной части ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°, днем ​​10-15° тепла; на остальной территории ночью заморозки в воздухе 0-5°, днем ​​5-10° тепла.

В Карпатах дождь с мокрым снегом, ночью заморозки 3-5°, днем ​​температура 1-3° тепла.

8 октября в восточных, Днепропетровской областях и в Приазовье, а днем ​​9 октября на крайнем западе страны ожидается небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

В северных, западных и центральных областях ночью заморозки в воздухе 0-5°, днем ​​8 октября 4-9° тепла, 9 октября 7-13°, на Прикарпатье до 15°; в южной и восточной части ночью 8 октября 4-9°, 9 октября ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем ​​7-13° тепла, 9 октября на юге местами до 17°.

В Киеве 6-7 октября сохранится облачная с прояснениями погода. Ночью без осадков, днем ​​небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температуре 6 октября ночью 2-7° тепла, днем ​​7-12°; 7 октября ночью заморозки в воздухе 0-5°, днем ​​5-10° тепла.

8-9 октября в Киеве осадков также не будет. Ночью заморозки в воздухе 0-5°; температура днем ​​8 октября 4-9° тепла, 9 октября 7-12°.