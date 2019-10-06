Министр энергетики США предлагал Зеленскому людей в Нафтогаз — СМИ

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Воскресенье, 6 октября 2019, 01:05

Министр энергетики США Рик Перри предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому ввести в состав правления НАК Нафтогаз-Украины американцев.

Источник: издание Politico

Среди кандидатов в состав правления были руководители энергетических компаний из Техаса.

Издание отмечает, что таким образом правительство США предлагало побороть коррупцию в Украине.

Официальный представитель Минэнерго Шейлин Хайнс подтвердила, что Перри советовал Киеву расширить состав правления Нафтогаза.

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Темы: Зеленский Нефтегаз


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