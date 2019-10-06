Министр энергетики США предлагал Зеленскому людей в Нафтогаз — СМИ
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Воскресенье, 6 октября 2019, 01:05
Министр энергетики США Рик Перри предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому ввести в состав правления НАК Нафтогаз-Украины американцев.
Источник: издание Politico.
Среди кандидатов в состав правления были руководители энергетических компаний из Техаса.
Издание отмечает, что таким образом правительство США предлагало побороть коррупцию в Украине.
Официальный представитель Минэнерго Шейлин Хайнс подтвердила, что Перри советовал Киеву расширить состав правления Нафтогаза.
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