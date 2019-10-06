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Трамп запретил въезд иммигрантам, которые не могут оплатить медицинское страхование

Воскресенье, 6 октября 2019, 02:46
Трамп запретил въезд иммигрантам, которые не могут оплатить медицинское страхование

Президент США Дональд Трам объявил об ограничениях на въезд для законных иммигрантов, которые не могут приобрести медицинское страхование в течение 30 дней со дня въезда в Соединенные Штаты.

Источник: официальное заявление, подписанное президентом США Дональдом Трампом 4 октября, передает Голос Америки.

В заявлении президент США подчеркнул, что "больницы и другие учреждения предоставляют услуги незастрахованным особым без шансов получить возмещение от них". Это приносит значительные убытки медицинской отрасли. В среднем на каждую больницу приходится невозмещенных услуг на 7 млн долларов.

"Иммигранты, прибывающие в нашу страну не должны дальше обременять нашу систему здравоохранения и американских налогоплательщиков, увеличивая расходы", - говорится в заявлении.

Новые правила начнут действовать 3 ноября. Они не будут распространяться на лиц, ищущих убежища, или беженцев.

Бывший советник Трампа с иммиграционной политики Даг Рэнд заявил, что вероятно, это решение будет обжаловано в суде.

 "Если это решение переживет ожидаемые судебные обжалования, оно создаст новую и открытую для интерпретаций преграду для около полумиллиона заявителей на" Зеленую карту "ежегодно", - заверил чиновник.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампСША
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