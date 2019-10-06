Джонсон добровольно не уйдет в отставку и бросит вызов королеве - СМИ

Премьер Великобритании Борис Джонсон с целью добиться выхода страны из ЕС 31 октября решится бросить вызов королю Елизавете II, предложив ей уволить его, поскольку сам он не планирует уходить в отставку.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Sunday Times со ссылкой на британских министров.

В беспрецедентной эскалации конституционного кризиса старшие помощники Джонсона сказали, что он не уйдет, если Брюссель отклонит его предложения, а депутаты попытаются снять его, чтобы предотвратить жесткий Brexit.

Они утверждают, что британский премьер не намерен добровольно покидать свой пост, даже если депутаты выразят ему недоверие.

По словам источников, британские парламентарии уже обсуждали идею назначения исполняющим обязанности премьер-министра спикера Палаты общин Джона Беркова, однако они усомнились, что он сможет заручиться поддержкой большинства.

Последний раз британский монарх увольнял премьер-министра страны 1834 году.

Парламент Великобритании в сентябре принял закон, который требует от премьера просить об отсрочке Brexit, если не будет соглашения с ЕС.

Активисты, выступающие против Brexit, подали в суд с просьбой обязать премьера соблюдать закон. В своих объяснениях правительство заявило, что Джонсон согласился с тем, что он будет вынужден направить ЕС письмо с просьбой об отсрочке.

Как сообщалось, в Брюсселе отвергают новые предложения Великобритании по Brexit, заявляя, что они недостаточны, чтобы стать основой для полноценного соглашения.

Джонсон возразил, что будет просить Евросоюз отсрочить Brexit, если не удастся заключить сделку.