Германия боится новой волны мигрантов
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Понедельник, 7 октября 2019, 06:02
Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер сообщил об опасениях возможного повторения наплыва беженцев в Европейский Союз, как в 2015 году.
Источник: "Укринформ"
Детали: Министр считает, что ФРГ должна помогать европейским партнерам контролировать внешние границы ЕС чтобы не столкнуться с новой волной мигрантов.
Он призвал увеличить объемы помощи Турции, которая принимает много беженцев.
Украинская правда
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