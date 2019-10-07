Германия боится новой волны мигрантов

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер сообщил об опасениях возможного повторения наплыва беженцев в Европейский Союз, как в 2015 году.

Источник: "Укринформ"

Детали: Министр считает, что ФРГ должна помогать европейским партнерам контролировать внешние границы ЕС чтобы не столкнуться с новой волной мигрантов.

Он призвал увеличить объемы помощи Турции, которая принимает много беженцев.