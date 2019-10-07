Германия боится новой волны мигрантов

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Понедельник, 7 октября 2019, 06:02

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер сообщил об опасениях возможного повторения наплыва беженцев в Европейский Союз, как в 2015 году.

Источник: "Укринформ"

Детали: Министр считает, что ФРГ должна помогать европейским партнерам контролировать внешние границы ЕС чтобы не столкнуться с новой волной мигрантов.

Он призвал увеличить объемы помощи Турции, которая принимает много беженцев.

Украинская правда

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Темы: Германия ЕС миграция


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