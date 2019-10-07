Зеленский готов помочь с делом Байдена в случае официального запроса США – СМИ

2238 просмотров
Понедельник, 7 октября 2019, 11:16

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова создать совместную следственную группу с представителями США для расследования дела Джо Байдена, если американская прокуратура обратится с соответствующим запросом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский заявил в интервью японскому агентству Kyodo.

Зеленский сказал в интервью, что если прокуроры США попросят помощи по этому вопросу и предпримут необходимые юридические шаги, Украина может согласиться на совместное расследование.

Следует отметить, что Kyodo не приводит прямой цитаты Зеленского, а только пересказывает его слова.

По утверждению агентства, он заявил в интервью, что украинская прокуратура будет рассматривать любе запросы своих коллег из США о сотрудничестве в проведении расследований "в соответствии с нашими законами", если они будут проводиться на основе "международного права".

Он также добавил, что в соответствии с Конституцией Украины президент не имеет полномочий поручать генеральному прокурору или следственным органам рассматривать конкретные дела.

Зеленский также отрицает, что президент США Дональд Трамп подталкивал его к расследованию против Байдена.

"На меня никогда не оказывали давления, и не было никаких условий для проведения встречи с Трампом или получения оружия взамен", - сказал Зеленский.

Зеленский также сказал, что "Украина не должна быть втянута в скандалы, связанные с президентскими выборами", отметив, что каждая сторона публикует информацию в своих личных интересах.

Накануне стало известно, что бывшая посол США в Украине Мари Йованович согласилась дать показания в Конгрессе по делу о давлении Трампа на Зеленского.

Читайте также – "Украина в эпицентре кризиса: что показали записи Волкера и чего не стоит делать Киеву"

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский Трамп


powered by lun.ua
Материалы по теме
Социопсихолог Олег Покальчук: Настоящий националист действует, когда наступает "конец света" 7 октября 2019, 06:00
Экс-посол США в Украине будет свидетельствовать по делу о давлении Трампа на Зеленского 7 октября 2019, 04:20
Министр энергетики США говорит, что не упоминал Байдена в разговоре с Трампом 7 октября 2019, 01:19
Все новости
Главные новости
Зеленский готов помочь с делом Байдена в случае официального запроса США – СМИ
"Слуга народа" о судьбе боевиков: захотят остаться без оружия – пусть остаются
Разумков об особом статусе Донбасса: "Красных линий" в законе не пересекут
Один боец ​​погиб, еще один ранен в воскресенье - штаб ОС
Все новости
Лайфхаки

Как побороть бессонницу

здоровье

6 советов, которые помогут сохранить зрение

психология

Как преодолеть синдром хронической усталости

Поиск по сайту
Архив
Весь архів