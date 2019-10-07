Под посольством РФ в Киеве "поздравили" Путина с днем ​​рождения

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Понедельник, 7 октября 2019, 14:34

Активисты пришли под посольство Российской Федерации в Украине "поздравить" президента РФ Владимира Путина с днем ​​рождения.

Источник: Укринформ, УНИАН

Детали: Во время акции активисты провели импровизированный Гаагский суд над Путиным за совершенные им военные преступления против человечества.

 
 

В частности, активист, переодетый в костюм заключенного Путина, давал показания о совершенных преступлениях в Грузии, Молдове, Украине – на Донбассе и в Крыму, Чечне и Сирии.

Активисты принесли с собой флаги крымскотатарского народа и Украины, других стран - Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии и тому подобное.

Поддержать участников перформанса под посольство РФ пришел и бывший политзаключенный Владимир Балух.

Прямая речь: "У нас в семье еще с 2014 года есть традиция: по поводу чего бы не собирались на застолье, у нас всегда второй тост за упокой Владимира Владимировича, что он такой хороший человек и сколько еще мог бы сделать для мирового сообщества, но упокой Господь его душу...

Для меня он не является какой-то личностью. Он – вершина айсберга под названием ФСБ. Но рано или поздно эта ФСБешная машина развалится. А Путину я хочу как можно скорее оказаться перед страшным судом "

Дополнительно: Отмечается, что здание посольства охраняется несколькими нацгвардейцами. Ситуация спокойная.

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Темы: Путин


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