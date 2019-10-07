Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Метро Днепра оборудовали "новинками" техники, которые оказались советским ломом

Понедельник, 7 октября 2019, 17:20
Метро Днепра оборудовали новинками техники, которые оказались советским ломом

СБУ разоблачила руководство коммунального предприятия "Днепровский метрополитен" на закупке некачественного оборудования.

Источник: сайт СБУ

Дословно: "По заключению профильных экспертов, из-за действий руководства КП возникла реальная угроза устойчивому функционированию метрополитена и соответственно жизни и здоровью пассажиров".

Детали: В ходе следствия выяснилось, что в конце 2017 года чиновники приобрели у коммерческой структуры оборудование времен СССР под видом нового, которое непригодно для использования в механообрабатывающем процессе. Сумма контракта составила 2,6 миллиона гривень. На самом деле стоимость закупленного "металлолома" была максимум 100 тысяч.

 

По данным СБУ, сейчас руководителю КП "Днепропетровский метрополитен" и директору коммерческой структуры сообщено о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса) и в служебном подлоге (ч. 2 ст. 366).

Решается вопрос об избрании меры пресечения фигурантам дела.

По данным на сайте Днепровского городского совета, директором коммунального предприятия "Днепровский метрополитен" является Андрей Лепёшкин.

 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: метроДнепркриминалСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
метро
В столичном метро временно не работают терминалы самообслуживания
Киевское метро возобновило работу после гибели женщины под поездом
Стус вместо Пушкина: кого киевляне хотят видеть на станции метро "Университет"
Последние новости
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
Все новости...
Реклама: