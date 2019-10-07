Метро Днепра оборудовали "новинками" техники, которые оказались ломом из СССР

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Понедельник, 7 октября 2019, 17:20

СБУ разоблачила руководство коммунального предприятия "Днепровский метрополитен" на закупке некачественного оборудования.

Источник: сайт СБУ

Дословно: "По заключению профильных экспертов, из-за действий руководства КП возникла реальная угроза устойчивому функционированию метрополитена и соответственно жизни и здоровью пассажиров".

Детали: В ходе следствия выяснилось, что в конце 2017 года чиновники приобрели у коммерческой структуры оборудование времен СССР под видом нового, которое непригодно для использования в механообрабатывающем процессе. Сумма контракта составила 2,6 миллиона гривень. На самом деле стоимость закупленного "металлолома" была максимум 100 тысяч.

 

По данным СБУ, сейчас руководителю КП "Днепропетровский метрополитен" и директору коммерческой структуры сообщено о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса) и в служебном подлоге (ч. 2 ст. 366).

Решается вопрос об избрании меры пресечения фигурантам дела.

 

Украинская правда

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Темы: метро Днепр криминал СБУ


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